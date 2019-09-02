شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: الإمارات تسحب الجنسية الاماراتية من الفنانة اليمنية الاصل بلقيس احمد فتحي بعد تعليقها الرهيب على قصف الطيران الامارتي للجيش اليمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر فنية ان الفنانة بلقيس فتحي اليمنية الاصل شعرت بصدمة كبيرة بعد ان تنامى اليها ان دولة الامارات العربية المتحدة قررت سحب الجنسية الاماراتية منها بسبب تعليقها على القصف الاماراتي على الجيش اليمني واوقعت عدد كبير من الشهداء والجرحى في صفوف الجيش اليمني.

واوضحت المصادر ان الفنانة بلقيس اكدت انها لا يعجبها الخوض في السياسة وكل ماقالته هو انها شاهدت جنوبيين يقومون بضرب رجل على الارض ويذبحونه وان هذا المنظر المقزز جعلها تقول ان من يقوم بهذا العمل ضد رجل كبير السن وجريح لا يمتلك ذرة من الرجولة ولا يمكن ان يكون يمني.

من جهة اخرى تعرضت الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، لهجوم دفعها للتراجع عن تصريحاتها بشأن خبر وفاة الفتاة الفلسطينية، إسراء غريب بعد تعرضها للتعذيب والعنف.

وشن عدد من المغردين هجومًا على بلقيس بعد تغريدة لها عن إسراء غريب قالت فيها: ”أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف إن أختك خرجت سرًا مع رجل غريب وتؤدبها بالبيت وتفهمها أنه خطأ وليس من عاداتنا وتستر عليها أفضل من إنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات وإن كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة الله أعلم بها“.

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وتحت ضغط آ جماهيري شديد، استجابت بلقيس فتحي لحملة الردود الرافضة لمواقفها، حيث اضطرت إلى التراجع وتوضيح ما قصدته، من خلال سلسلة تغريدات أخرى قالت فيها: ”فهمتم تغريداتي خطأ ولذلك آثرت مسحها لأني كنت متأكدة أنها ستفهم خطأ.. يا جماعة اهدوا شوي أنا أساسًا ما كملت كتابة التغريدات كانت سلسلة ولم أكملها.. ما فعلوه أهلها بها هو ضرب من التخلف والخطأ وجريمة وحشية بشعة ويا كم طالبنا القوانين بإنهاء إغلاق ملفات جرائم الشرف وتوجب محاسبة القتلة“.

وأضافت: ”ودايمًا أشدد على تمكين المرأة وإعطائها حقوقها.. تغريدتي كانت ناقصة لم أكملها ومسحت كل التغريدات أساسًا ونعم الرجل الشرقي عليه أن يتفاهم مع أخواته وبناته لا قتلهم وفضحهم يجب أن يكون السر والغطا لأهل بيته أين الخطأ في ذلك!! الله يهديكم“.

وتابعت بلقيس: ”في النهاية أستنكر أنا وجميع من علم بالموضوع قتل الفتاة #اسراء_غريب بهذا الشكل الوحشي والوطن العربي برمته يطالب بفتح التحقيق مع المستشفى وطاقمه الذي كان يتفرج وساكت على المهزلة وما سمعناه ورأيناه عاد بنا لعصر الجاهلية والتخلف ووأد البنات.. كفاية قتل وكفاية تبرئة للقتلة“.

واختتمت بلقيس تغريداتها بقولها: ”أعتذر إن فهمتم كلامي بشكل آخر وكان التأويل المرغوب في التغريدات السابقة ودمتم بود رحمها الله وأسكنها جنانه الواسعة وجعلها حورية من حوريات الجنة ذهبت للرحمن الرحيم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمها وتجنى عليها“.

وأثار خبر وفاة الفتاة الفلسطينية، إسراء غريب، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشر تسجيل صوتي يشير إلى تعرض فتاة للتعذيب والعنف قيل إنه يعود لإسراء.

وكانت إسراء غريب، البالغة من العمر 21 عامًا، تعمل في صالون للتجميل في بيت لحم في فلسطين، وأعلن عن وفاتها، الخميس.

وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن شابًا تقدم لأسرة إسراء لخطبتها، ثم خرجت برفقته وشقيقتها بعلم والدتها للتعرف عليه بشكل أعمق في أحد مطاعم المدينة، والتقطت إسراء فيديو قصير، تم نشره عبر إنستغرام، إلا أن ابنة عمها التي شاهدت المقطع قامت بإبلاغ والدها وأشقائها وحرضت على الفتاة، بحجة خروجها مع شاب قبل عقد القران.

وتشير الروايات المتداولة إلى أن زوج شقيقتها وأشقائها قاموا بضربها ضربًا مبرحًا، متسببين لها في الإصابة بكدمات وإصابات في عمودها الفقري، مما استدعى نقلها للمستشفى.