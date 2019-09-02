Advertisements Advertisements عاجل.. ارتباك في صفوف الإخوان في عتق بشبوة الإثنين 2 سبتمبر 2019 كشفت مصادر ميدانية عن وجود حالة من الارتباك في صفوف مليشيات الإخوان الإرهابية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة.

وأضافت المصادر أن حالة الارتباك لدى مليشيات الإخوان الإرهابية جاءت بعد استعادة القوات الجنوبية مدينة عزان وعدد من المناطق مجاورة. Advertisements جدير بالذكر أن القوات الجنوبية تمكنت فجر اليوم الإثنين من استعادة السيطرة على مدينة عزان ثاني أكبر مدن محافظة شبوة. كما سيطرت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بشكل كامل على معسكر عزان بعد معارك عنيفة مع مليشيات الإخوان التابعة للشرعية. Advertisements Advertisements

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