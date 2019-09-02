- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - عبدالله محسن
رصد محرر "الخليج 365" مقطع فيديو للإصلاحي جلال الصلاحي التابع لحزب الإصلاح وهو يمارس عملا ارهابيا بحتا أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر الصلاحي في المقطع وهو يحرق علم المملكة العربية الشقيقة.
وقال ناشط يمني، في منشور له: التعصب والتشدد والتطرف وصل بابناء الشمال الى مرحله الا عوده، سمعنا عن منظمات وارهاب ولكن لم يصل الحد لاحراق رأيه التوحيد
اليوم راينا بأعيننا شي لم يتمنا اي مسلم ان يراه وهو حرق علم التوحيد .. الاخوان المسلمين فعلوا ما لم يتجراء الصليبيين او الماركسيون او حتى الفرس على فعله حسبنا الله".
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مقطع فيديو يكشف ممارسة إصلاحي عملاً إرهابياً.. ماذا فعل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.