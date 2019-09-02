شاهد.. مقطع فيديو يكشف ممارسة إصلاحي عملاً إرهابياً.. ماذا فعل؟

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - عبدالله محسن

رصد محرر "الخليج 365" مقطع فيديو للإصلاحي جلال الصلاحي التابع لحزب الإصلاح وهو يمارس عملا ارهابيا بحتا أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهر الصلاحي في المقطع وهو يحرق علم المملكة العربية الشقيقة.

وقال ناشط يمني، في منشور له: التعصب والتشدد والتطرف وصل بابناء الشمال الى مرحله الا عوده، سمعنا عن منظمات وارهاب ولكن لم يصل الحد لاحراق رأيه التوحيد

اليوم راينا بأعيننا شي لم يتمنا اي مسلم ان يراه وهو حرق علم التوحيد .. الاخوان المسلمين فعلوا ما لم يتجراء الصليبيين او الماركسيون او حتى الفرس على فعله حسبنا الله".