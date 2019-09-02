بن بريك يبارك عودة عزان وينتقد بيان هيئة علماء اليمن الإخونجية

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

هاني بن بريك

كتب عدن - الخليج 365

بارك نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، عودة مديرية عزان في محافظة شبوة، مؤكداً أن أهل شبوة لن يقبلوا الغزاة .



وقال في تغريدة له بتويتر، "مبارك لنا عودة عزان، ولن يقبل أهل شبوة الغزاة" .. لافتاً إلى أن التحالف السعودي الإماراتي صامدٌ ومستمرٌ وباقٍ .

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وأضاف "هذا التحالف هو الذي غير وجه المنطقة وأغاظ كل أعداء العرب - إيران، تركيا، وجماعة الإخونج ونظام الحمدين في قطر وحاشا قطر العروبة - ومن أهم أهدافه القضاء على الإرهاب القاعدي والداعشي والحوثي" .

وفي تغريدة أخرى إنتقد بن بريك بيان هيئة علماء اليمن الإخونجية الذي يبيح القتل وسفك الدماء .. مؤكداً أنه يوضح العلاقة بينهم وبين فتاوى القرضاوي والظواهري وقبلهم سيد قطب وكل الجماعات الإرهابية التي أثقلت كاهل الأمة العربية ودمرت الكثير من مقدراتها.

واشار إلى أن هذه الفتوى تجعل قادة العرب والعالم أمام مسؤولية تاريخية تجاه هؤلاء العابثين بالأديان.