نيران وقذائف حوثية قرب مستشفى 22 مايو وكيلو 16 بالحديدة

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

استأنفت مليشيا الحوثي، ذراع إيران، القصف العنيف على مواقع القوات المشتركة المرابطة شرق مدينة الحديدة بقذائف المدفعية واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة مساء الأحد 1 سبتمبر / أيلول 2019.



مصدر عسكري قال إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة بالقرب من مستشفى 22 مايو ومنطقة كيلو 16 وجوار كلية الهندسة؛ مستخدمة قذائف مدفعية الهاون من عيار 120 ومدافع B10.

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مضيفاً إن مواقع القوات المشتركة تعرضت أيضاً للاستهداف المباشر والمكثف باستخدام سلاح البيكا وسلاح 12.7 وسلاح 14.5.

وفي سياق متصل بالأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، واصلت المليشيا التصعيد اليومي بالقصف والاستهداف على المواقع التي تتمركز فيها القوات المشتركة بمديرية الدريهمي مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

أفاد مصدر عسكري ميداني بتعرض مواقع القوات المشتركة شرق المديرية لقصف عنيف بقذائف مدفعية الهاون من عيار 120 على فترات متقطعة يوم الأحد.

مبيناً قيام المليشيات بإطلاق النار على المواقع التي تتمركز فيها القوات المشتركة في أطراف المديرية، حيث صوبت نيران أسلحتها المتوسطة عيار 14.5 وسلاح معدل البيكا وسلاح البرجنيف صوب المواقع.

من جانبها مصادر محلية أفادت بتحركات وخروقات متجددة لعناصر وجيوب المليشيات الحوثية في منطقة الجاح ببيت الفقيه جنوب الحديدة وصوب مزارع النخيل ومواقع القوات المشتركة وقرى المزاريق.