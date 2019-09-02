قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": بيان هيئة علماء اليمن بعيد كل البُعد عن الدين

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
عبدالمجيد الزنداني
كتب
الشحات غريب
علق "عبدربه سالم محرق" القيادي بالمقاومة الجنوبية، على البيان الصادر عن هيئة علماء اليمن الذي يدعو للحشد من أجل غزو الجنوب.
وقال "محرق" في تصريحات خاصة إن إصدار مايسمى بهئية علماء اليمن بيان يدعو للحشد من أجل غزو الجنوب فيه الكثير من التجني على الجنوبيين وبعيد كل البعد عن الدين.
وأضاف البيان ليس جديد فقد أصدر علماء الشمال بيانات وفتاوي أبان حرب إحتلال الجنوب في صيف ١٩٩٤م وفي فتوى شهيرة للشيخ الديلمي وهو أحد مشايخ حزب الاخوان أباح قتل الجنوبيين بحجة أنهم شوعيين وقتلهم مفسده صغرى وابقاءهم احياء مفسده كبرى حسب وصفه.
وقال إن عبدالمجيد الزنداني لعب دوراً كبيراً في حرب احتلال الجنوب، حيث كان يزور المعسكرات ويلقي الخطب التحريضيه ضد الجنوبيين ، ولم يقتصر دور علماء ومشايخ اليمن على الخطب بل قاموا بالتنسيق لجلب عناصر ارهابيه تنتمي لتنظيم القاعده للقتال في الجنوب.
ووجه القيادي الجنوبي رسالة قائلاً: نقول لهم اليوم غير عام ١٩٩٤ وبيننا وبينكم الميدان فخطبكم وفتاويكم الزائفة مكرره ومستهلكه وعلى أبواب عدن
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