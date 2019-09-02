الشرعيه_حاضنه_لارهاب_الدواعش يكشف المستور

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
أعلن عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، عن تدشين هاشتاج "الشرعية حاضنة لارهاب الدواعش".
وكتب بن عطية، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الملف مهم جدا ونريده يوصل إلى الترند العالمي ليعرف الجميع حجم التآمر على الجنوب".
وتابع: "نتمنى من كل النشطاء تنزيل كل الأدلة التي تدين الشرعية وتوضح احتضانهم ورعايتهم للإرهاب على الهشتاج".
ومن جانبه، تفاعل عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، مع هاشتاج "الشرعيه حاضنه لارهاب الدواعش".
وكتب الجعدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها "مليارات تهدر من المال العام لفتح معسكرات للتسليح والتدريب وشراء الذمم .. وإشعال نار الفتنة في المحافظات المحررة".
وتابع: "بعمري لم أرى ولن أقرأ أن سلطات تريد ان تحكم بلد وهكذا أفعالها"، مضيفا: " الشعب شب عن الطوق يا هؤلاء ويعرف تحديد وجهته وطريق مستقبله".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.