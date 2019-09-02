الاكثر مشاهدة - خطوة جريئة أرعبت الإمارات والانتقالي.. الميسري يظهر لأول مرة بعد قصف قوات الجيش في عدن .. شاهد ماذا فعل؟ (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جريئة أرعبت الإمارات والانتقالي.. الميسري يظهر لأول مرة بعد قصف قوات الجيش في عدن .. شاهد ماذا فعل؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول ظهور له بعد مذبحة قصف الجيش اليمني على مدخل عدن، ظهر وزير الداخلية المهندس احمد الميسري وسط الجالية اليمنية في الرياض، وهو يتوعد بدحر مليشيات الإمارات الارهابية من عدن والمحافظات الجنوبية بالكامل.

وفي فيديو رصده محرر "بويمن" وتناقله ناشطون يمنيون، طمأن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري الجالية اليمنية بالرياض بكلمات تهز الجبال متوعدا بالنصر على مليشيات الارهاب التابعة للإمارات.

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وأكد الميسري أن الجيش في كامل قواه وأن المعنويات عالية جدا أقوى مما يتصوره الجميع.