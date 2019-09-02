شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان تفضح ‘‘محمد بن زايد’’ بـ(صورة) مستفزة وبالغة الإهانة .. شاهد كيف رد أنصار أبوظبي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرت الناشطة اليمنية توكل كرمان صورة بالغة الإهانة لدولة الإمارات عبر صفحتها بموقع تويتر.
وتضمنت الصورة شخصًا يرتدي جلباب عليه علم بلدها اليمن ، وفي قدمه شيء يشبه الكيس الدهني وعليه علم الإمارات ، بينما يقوم هذا الشخص بمحاولة فتح هذا الكيس الدهني من خلال إبرة خياطة في يده.
وتعرضت توكل لهجوم عنيف بسبب هذه الصورة من بعض مؤيدي نهج أبو ظبي في اليمن ، حيث قال أحدهم: "لولا الله ثم دولة الامارات العربية المتحدة وقوات المجلس الانتقالي لما تم فضحكم امام العالم نعم انتم حكومه ارهابيه ولابد من ابادتكم" ..
وقال آخر: "لاقيمة للصورة طالما السعودية مستبعدة من مواضع الجرح" .. وقال ثالث: "الإمارات و السعودية قيح في أحد أصابع رجل اليمن يتسبب بألم خبيث ويجب اخراجهم من جسد اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - توكل كرمان تفضح ‘‘محمد بن زايد’’ بـ(صورة) مستفزة وبالغة الإهانة .. شاهد كيف رد أنصار أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.