الاكثر مشاهدة - نجل عادل إمام يفضح زوجته بهذه ”الصورة” التي هزت ”الانستجرام” .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عادل إمام يفضح زوجته بهذه ”الصورة” التي هزت ”الانستجرام” .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الفنان المصري ” محمد إمام ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة له وهو يوجه رسالة إلى زوجته . وظهر محمد إمام في الصورة من داخل سيارته وسخر من زوجته بسبب تأخرها عليه .



وكتب قائلا : ” قبل ما انزل مراتي قالتلي إن هي وخديجة قدامهم 5 دقايق ويكونوا جاهزين .. بقالي ساعة وربع قاعد في العربية مستنيهم ” . ​ Advertisements ​​​​ ​​​​ ​​​​​​ ​ ليرد عليه الفنان المصري ونجم مسرح مصر ” محمد عبد الرحمن ” ساخرا في تعليق وكتب : ” ساعة ونص زهقت .. أنا بقالي سنتين واقف قدام مول العرب بسبب ليلى وأمها ” .

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