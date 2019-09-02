ورد الآن: بتوجيهات مباشرة من ولي العهد السعودي .. قوات سعودية في عدن تلقي القبض قبل قليل على رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وهذا هو مصيره

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكرت مصادر اعلامية ان القوات السعودية في مطار عدن القت القبض على رئيس المجلس انتقالي عيدروس الزبيدي

واوضحت المصادر ان قوات امريكية من المارينز كانت تتواجد في المطار تدخلت وافرجت عن الزبيدي واقلته في طائرة عسكرية ارميكية الى جهة لم يتمكن المصدر من معرفتها. وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت في وقت سابق ان طائرة عسكرية أميركية هبطت الان في مطار عدن الدولي قد يعجبك أيضًا: Advertisements واشارت المصادر الى ان عناصر من قوات الحزام الأمني تحيط بمطار عدن الدولي بشكل كثيف وتم قطع الطرق المؤدية الى المطار

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