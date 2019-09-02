مليشيات المجلس الانتقالي تختطف صحفي وتقتل أحد أفراد أسرته بعدن

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أقدمت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، على قتل أحد المواطنين، أثناء مداهمة منزل ناشط بمدينة عدن. وقالت المصادر، إن المليشيا الانفصالية المدعومة من الإمارات، داهمت منزل الصحفي والمدوّن محمد علي سعيد الميسري، بمديرية البريقة بعدن، وقاموا باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة. قد يعجبك أيضًا: Advertisements وبحسب المصادر، فإن المليشيا أطلقت النار خلال عملية اقتحام المنزل، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد أسرة الميسري، علما بأن العاصمة المؤقتة عدن، تشهد جرائم بشعة على يد مليشيات الإمارات.

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