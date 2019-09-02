النخبة تسيطر على أولى مديريات شبوة وتتقدم نحو حبان 

Advertisements Advertisements الإثنين 2 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب شبوة - الخليج 365 قالت مصادر محلية، أن قوات النخبة الشبوانية تمكنت من السيطرة على أولى مديريات محافظة شبوة فجر اليوم الاثنين 2 سبتمبر.

ونقل موقع نيوز يمن، عن مصدر محلي أن قوات النخبة بقيادة المقدم محمد البوحر سيطرت على مديرية ميفعة وطردت منها ميليشيات الإخوان. Advertisements وبحسب المصدر وسكان محليون فقد استمرت الاشتباكات في مدينة عزان - مركز المديرية - لـ6 ساعات قبل أن تحكم قوات النخبة سيطرتها. وتداول ناشطون فيديو لقوات النخبة وهي تتمركز في أحد المعسكرات في مدينة عزان . وذكرت مصادر محلية، أن قوات النخبة بدأت بالتقدم نحو مديرية حبان، بعد إستكمال السيطرة على عزان . لمشاهدة الفيديو هنـــــــــــــــــــا Advertisements Advertisements

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