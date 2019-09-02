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النخبة تسيطر على أولى مديريات شبوة وتتقدم نحو حبان 

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شبوة - اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

النخبة تسيطر على أولى مديريات شبوة وتتقدم نحو حبان 

كتب

شبوة - الخليج 365

قالت مصادر محلية، أن قوات النخبة الشبوانية تمكنت من السيطرة على أولى مديريات محافظة شبوة فجر اليوم الاثنين 2 سبتمبر.

ونقل موقع نيوز يمن، عن مصدر محلي أن قوات النخبة بقيادة المقدم محمد البوحر سيطرت على مديرية ميفعة وطردت منها ميليشيات الإخوان.

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وبحسب المصدر وسكان محليون فقد استمرت الاشتباكات في مدينة عزان - مركز المديرية - لـ6 ساعات قبل أن تحكم قوات النخبة سيطرتها.

وتداول ناشطون فيديو لقوات النخبة وهي تتمركز في أحد المعسكرات في مدينة عزان .

وذكرت مصادر محلية، أن قوات النخبة بدأت بالتقدم نحو مديرية حبان، بعد إستكمال السيطرة على عزان .

 

لمشاهدة الفيديو هنـــــــــــــــــــا 

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