شاهد.. صورة نادرة للواء محمد عبدالقادر باراس أثناء حرب 79 وهو برتبة رائد

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - عبدالله محسن

رصد محرر "الخليج 365" صورة نادرة للواء المناضل محمد بن عبدالقادر باراس، إبان دولة الجنوب الديمقراطية الشعبية. ويعود عمر الصورة لقرابة 40 عاما.

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ويظهر في الصورة اللواء باراس، وهو في قلعة حريب إبان حرب 1979، عقب استيلاء قواتنا الجنوبية الباسلة على مدينة حريب واستسلام لواء شمالي واسر اكثر من500 جندي وضابط في المعركه .

واللواء باراس كان برتبة رائد آن ذاك، والتقطت الصورة داخل القلعة بعد اسر لواء شمالي بكل عتادة وقواه البشرية.

جدير بالذكر أن اللواء محمد عبدالقادر بارس، لا يزال على قيد الحياة .. ونسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظ جميع قياداتنا المعاصرة.