صراع الأجنحة بين الحوثيين يحتدم بعد اغتيال قيادي بارز في صنعاء

Advertisements Advertisements

الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

عادت التصفيات الداخلية بين الحوثيين إلى الواجهة بعد اغتيال أحد قادة الميليشيا أمس الأحد شمالي العاصمة صنعاء.



ونقلت وكالة "2 ديسمبر" اليمنية عن مصادر وصفتها بالموثوقة والمطلعة، معلومات عن اغتيال الميليشيا لشيخ قبلي موالٍ للحوثيين وينحدر من محافظة عمران، شمال البلاد.

وكشفت المصادر للوكالة اغتيال مسلحين مجهولين الشيخ أحمد الشعملي، أحد مشايخ سفيان أثناء تناوله الغداء بمطعم في شمال صنعاء.

Advertisements

رجحت مصادر مقربة من الحوثيين، أن يكون الاغتيال بسبب الصراع على النفوذ والأموال في مناطق سيطرة الحوثيين، أن العشملي كان من أبرز قيادات الميليشيا الحوثية، وهو من مشايخ منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران وتربطه علاقات واسعة بالقيادات الحوثية العليا، ويعد من أكثر الشخصيات التي ساعدت وكلاء إيران في التوسع.

ويشار إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية، عبر موجة تصفيات بينية، طالت زعيم الحوثيين شخصياً بعد اغتيال شقيقه إبراهيم الحوثي، في صنعاء.