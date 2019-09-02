مركز الملك سلمان يطلق مبادرة "استجابة" لعلاج مصابي عدن وأبين

أعلن أصدر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأحد في بيان، إطلاق مبادرة لعلاج الجرحى والمصابين بعد الأحداث التي شهدتها عدن، وأبين في اليمن وفق وكالة الأنباء السعودية، واس.



وأوضح البيان أنه وانطلاقاً "من دور المملكة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وإيماناً بأهمية تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية العاجلة للمتضررين والمصابين في هذه الأحداث، فقد أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبادرة "استجابة" بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، لعلاج المصابين جراء هذه الأحداث، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية".

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