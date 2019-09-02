شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : علا الفارس تفجر مفاجأة مدوية وتظهر لاول مرة على قناة الجزيرة وتكشف حقائق واسرار خطيرة عن "بن سلمان" (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3180265ظهرت الإعلامية الأردنية علا الفارس على شاشة قناة “الجزيرة” القطرية لأول مرة، وقدمت نشرة الأخبار عقب انتقالها للشبكة القطرية وتقديم استقالتها من مجموعة “إم بي سي” السعودية الواقعة التي أثارت جدلا واسعا حينها وهاجمها الذباب السعودي بشدة.

وقدمت الفارس نشرتها الإخبارية الأولى على الشاشة القطرية بنشرة السابعة اليوم، الأحد، بعد أشهر من العمل تحت الهواء، وذلك بعد إعلانها الالتحاق بكوكبة مذيعي قناة الجزيرة.

وكانت “الفارس” أعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات “إم بي سي” في فبراير الماضي، بعد أن عملت لسنوات طويلة في المجموعة السعودية في تقديم الأخبار وبرنامج “إم بي سي في أسبوع”، قبل أن تترك القناة عام 2017 إثر تغريدة كتبتها عبر حسابها في “تويتر” أثارت جدلا واسعا.

وسبق أن علقت الإعلامية الأردنية علا الفارس على قرار الملك عبدالله الثاني، بإعادة العلاقات كاملة مع قطر وإصداره مرسوما ملكيا، بالموافقة على تسمية الأمين العام لوزارة الخارجية زيد اللوزي سفيرا للمملكة لدى قطر، بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) علقت الفارس على قرار تبادل السفراء بين الأردن وقطر، قائلة: “أشرقت وأنورت”.

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وأثار تعليق الإعلامية الأردنية جنون كتائب الذباب الإلكتروني التابعة للسعودية والإمارات، ليشنوا عليها هجوما كبيرا في التعليقات متهمين إياها بخيانة السعودية ومحاباة قطر عقب مغادرتها قنوات “إم بي سي” السعودية والعمل في شبكة الجزيرة القطرية.

وتلقت الإعلامية الأردنية، عاصفة من هجوم واتهامات بالخيانة، خلال الفترة الماضية، من جانب مغردين سعوديين، بعد تقديمها لبرنامج تلفزيوني جديد لصالح شبكة “بي إن” القطرية، وذلك بعد استقالتها من شبكة “إم بي سي” السعودية.

يذكر أن علا الفارس أعلنت في شهر فبراير أنها تقدمت باستقالتها من شبكة “إم بي سي” السعودية، بعد تعاون استمر 15 عاما.

وقالت علا الفارس في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “عاهدت نفسي أن يكون عام 2019 عام عودةٍ تليق بحجم الغياب… وكما أقول كعادتي: أغيب لأعود أقوى… وأتوارى ليشتد الاشتياق انتظروني”.

وكانت علا الفارس قد أثارت جدلا، بسبب تغريدتها في ديسمبر عام 2017، أثناء عملها كمذيعة في محطة “إم بي سي” السعودية، تعقيبا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وغردت الفارس “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا… الليلة ندين وغدا نغني “هلا بالخميس”.

وأثارت تغريدة علا الفارس وقتها، ضجة واسعة على موقع “تويتر”، إذ اتهمها مغردون بأنها “أساءت” إلى السعودية.3180265