ناشطون يطلقون هاشتاق #الشرعية_حاضنة_للارهاب_والدواعش

Advertisements Advertisements

الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أطلق يمنيون خلال الساعات الأخيرة من الأحد هاشتاق #الشرعية_حاضنة_للارهاب_والدواعش على منصات التواصل الاجتماعي.

Advertisements

ويوضح الهاشتاق مدى الارتباط الوثيق للشرعية بالإرهاب من قبل تنظيم داعش وتنظيم الإخوان المسلمين.

وأكد مغردون أن الهاشتاق يكشف تحالف الشرعية مع التنظيمات الإرهابية خصوصاً بعد تبني تنظيم داعش للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الحزام الأمني في العاصمة الجنوبية عدن قبل يومين.

وأشاروا إلى أن الهاشتاق يهدف إلى كشف حجم المؤامرة التي تُحاك ضد الجنوب وشعبه، إضافة إلى إظهار حقيقة المعركة التي تدور في الجنوب، وكيف تحالف الغزاة مع الإرهاب لغزو الجنوب تحت مظلة وغطاء الشرعية.