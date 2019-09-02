ناشطون يطلقون هاشتاق #الشرعية_حاضنة_للارهاب_والدواعش

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أطلق يمنيون خلال الساعات الأخيرة من الأحد هاشتاق #الشرعية_حاضنة_للارهاب_والدواعش على منصات التواصل الاجتماعي.
ويوضح الهاشتاق مدى الارتباط الوثيق للشرعية بالإرهاب من قبل تنظيم داعش وتنظيم الإخوان المسلمين.
وأكد مغردون أن الهاشتاق يكشف تحالف الشرعية مع التنظيمات الإرهابية خصوصاً بعد تبني تنظيم داعش للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الحزام الأمني في العاصمة الجنوبية عدن قبل يومين.
وأشاروا إلى أن الهاشتاق يهدف إلى كشف حجم المؤامرة التي تُحاك ضد الجنوب وشعبه، إضافة إلى إظهار حقيقة المعركة التي تدور في الجنوب، وكيف تحالف الغزاة مع الإرهاب لغزو الجنوب تحت مظلة وغطاء الشرعية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.