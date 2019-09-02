- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم، حملة قافلة إغاثة واسعة إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، وذلك بعد أيام من اندلاع اشتباكات في المنطقة تضرر فيها بعض السكان.
وعبّر المواطنون عن فرحتهم وسعادتهم بوصول الحملة الاغاثية التي تقوم بها دولة الإمارات الشقيقة في محافظة أبين .. لافتين إلى أنهم عاشو أيام عصيبة خلال الغزو الاشتباكات التي دارت في عاصمة المحافظة .
وذكر منسق المنظمات الاغاثية في محافظة أبين خالد إبراهيم أن دولة الإمارات بدأت حملة استجابة عاجلة تتمثل بمواد اغاثية وتوفير الأدوية لمستشفيات المحافظة وتدشين حملة نظافة واسعة ومواساة أسر الشهداء والجرحى وتقديم المساعدات لهم.
يذكر أن حملة الاستجابة العاجلة تتم في محافظات أبين و لحج و عدن.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الإماراتي يسيّر قافلة إغاثة إلى أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.