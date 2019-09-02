الهلال الأحمر الإماراتي يسيّر قافلة إغاثة إلى أبين

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم، حملة قافلة إغاثة واسعة إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، وذلك بعد أيام من اندلاع اشتباكات في المنطقة تضرر فيها بعض السكان.

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وعبّر المواطنون عن فرحتهم وسعادتهم بوصول الحملة الاغاثية التي تقوم بها دولة الإمارات الشقيقة في محافظة أبين .. لافتين إلى أنهم عاشو أيام عصيبة خلال الغزو الاشتباكات التي دارت في عاصمة المحافظة .

وذكر منسق المنظمات الاغاثية في محافظة أبين خالد إبراهيم أن دولة الإمارات بدأت حملة استجابة عاجلة تتمثل بمواد اغاثية وتوفير الأدوية لمستشفيات المحافظة وتدشين حملة نظافة واسعة ومواساة أسر الشهداء والجرحى وتقديم المساعدات لهم.

يذكر أن حملة الاستجابة العاجلة تتم في محافظات أبين و لحج و عدن.