شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل اتصال عاجل من ولي عهد ابو ظبي قبل قليل للرئيس هادي لوقف العمليات العسكرية في كل المناطق الجنوبية مقابل هذا العرض الاماراتي المغري وهكذا رد الرئيس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4985867 اكدت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية ان الرئيس هادي تلقى قبل قليل اتصال هاتفي من ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد . وكشف المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه ان ولي عهد ابو ظبي طلب من الرئيس هادي وقف العمليات العسكرية في الجنوب مقابل موافقة المجلس الانتقالي على الجلوس الى طاولة الحوارللتفاوض دون شروط مسبقة.

واشار المصدر الى ان الرئيس هادي رفض وقف العمليات العسكرية الا اذا سلم كافة المتمردون اسلحتهم وتمكنت الدولة من بسط نفوذها على كل شبر في الجنوب4985867

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