شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل بتوجيهات مباشرة من ولي العهد السعودي ..قوات سعودية في عدن تلقي القبض قبل قليل على رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وهذا هو مصيره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4459136 ذكرت مصادر اعلامية ان القوات السعودية في مطار عدن القت القبض على رئيس المجلس انتقالي عيدروس الزبيدي

واوضحت المصادر ان قوات امريكية من المارينز كانت تتواجد في المطار تدخلت وافرجت عن الزبيدي واقلته في طائرة عسكرية ارميكية الى جهة لم يتمكن المصدر من معرفتها.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت في وقت سابق ان طائرة عسكرية أميركية هبطت الان في مطار عدن الدولي

ذكرت مصادر اعلامية ان القوات السعودية في مطار عدن القت القبض على رئيس المجلس انتقالي عيدروس الزبيدي

واوضحت المصادر ان قوات امريكية من المارينز كانت تتواجد في المطار تدخلت وافرجت عن الزبيدي واقلته في طائرة عسكرية ارميكية الى جهة لم يتمكن المصدر من معرفتها.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت في وقت سابق ان طائرة عسكرية أميركية هبطت الان في مطار عدن الدولي 4459136