شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة وردنا الان ...الاطاحة بالمتحدث باسم قوات التحالف العقيد طيار تركي المالكي وتعيين وزير إماراتي بديلا عنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9235840نصبت الإمارات نفسها متحدثة باسم التحالف العربي، لإلصاق جرائمها وانتهاكاتها في اليمن بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ففي كل مرة يطلع مسؤول الشؤون الخارجية في ابوظبي ، انور قرقاش، للتحدث باسم التحالف العربي، وأخرى يطل علينا ضاحي خلفان للحديث باسم التحالف، وتصوير سياسات ابوظبي في اليمن، بأنها تعبر عن تحالف السعودية والإمارات.

وتصدر الامارات منفردة بيانات وتصريحات أحادية باسم التحالف العربي، مخالفة بشكل صريح وسافر للأهداف المعلنة للتحالف الذي تدخل لدعم الشرعية لا لهدمها ومحاربتها وطردها وقتل جيشها.

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اليوم يطل قرقاش ، للتحدث باسم التحالف العربي ، ليدعو الحكومة اليمنية ومليشيات المجلس الانتقالي الإرهابية التابعة لأبوظبي، إلى المشاركة في المبادرة السعودية لخفض التصعيد وتجنب التصعيد في الجنوب، معربا عن قلق التحالف العربي الذي تقوده السعودية، من استفادة الجماعات الإرهابية من تصعيد الأوضاع في الجنوب.

وكتب قرقاش، في تغريدات صباح اليوم الأحد، على حسابه بموقع "تويتر": إنه "من الهام أن تقبل وتشارك كل من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في المبادرة السعودية لخفض التصعيد وتجنب التصعيد، الطريق الوحيد لدفع هذه الخطوة قدما عبر الحوار الذي تقوده السعودية".

وأضاف: "التحالف قلق للغاية من الإرهابيين، بما في ذلك تنظيم القاعدة وداعش، الذين يستفيدون من التصعيد الحاصل حاليا في الجنوب، والإمارات كجزء من التحالف ستواصل العمل بحزم ضد إعادة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن".

كما أكد قرقاش أن "التحالف الذي تقوده السعودية هام وحيوي لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن، والتركيز على الوحدة الداخلية عب الحوار هام لمواجهة التحديات التي يفرضها الانقلاب الحوثي".9235840