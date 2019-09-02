عاجل.. انتصار ساحق للجيش الوطني ومقتل أبرز قيادات الحزم الأمني في المواجهات ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - 3372597أكدت مصادر مطلعة بتمكن الجيش الوطني من تحقيق انتصارا ساحق على هجوما شنته ميليشيات الامارات الارهابية . وطبقا للمصادر فقط سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحزام الأمني الإماراتي علاوة عن تدمير اسلحتهم وعتادهم بالكامل بعد محاولة تسلل فاشلة على مواقع قوات الجيش الوطني في منطقة "قرن الكلاسي" قرب مدينة ‎زنجبار عاصمة ‎أبين .

واوضحت المصارد من بين قتلى التابعين لعناصر الحزام الأمني المتسللة أبو علي اليافعي احد أبرز القيادات السرية المقربة من الإمارات ووالذي يشغل وظيفة مسؤول تسليح الحزام الأمني في محافظتي ‎أبين و ‎لحج ويعد من العناصر الإرهابية التي إقتحمت المستشفيات إلى جانب حيدرة السيد وقامت بتنفيذ حملة إعدامات جماعية للجرحى .3372597

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