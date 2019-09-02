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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اول شاب سعودي يظهر في فلم إباحي ..شاهد من هي الفتاة الحسناء التي ظهرت بجوارة ..«صور»

من جديد عاد الشاب السعودي محمد سعود، لإثارة الجدل على مواقع السوشال ميديا بعد نشره صورة برفقة فتاة اسرائيلية قال انها صديقته . ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • "سما المصري" تنشر صورة إباحية على حسابها وتعلق عليها «دا هاتبقي سنة عنب» !..شاهد • شاهد.. شاب يوثق تحرشه بفتاة منقبة في السعودية : لم أستطع مقاومة أنوثتها ..«فيديو» • الفنانة «يسرا» تصدم جمهورها بآخر ظهور لها .. لن تصدق كيف اصبح شكلها .. وكيف تحولت من سن اليأس إلى سن الشباب ..«شاهد الصور» Advertisements • عاجل : انقلاب رسمي في الامارات ،،، ومحمد بن راشد يصدر البيان رقم «1» • اول شاب سعودي يظهر في فلم إباحي ..شاهد من هي الفتاة الحسناء التي ظهرت بجوارة ..«صور» ----------------------------------------- وكان الشاب السعودي محمد سعود قد قام مؤخرا بزيارة اسرائيل واثار موجة غضب واسعة في اوساط السعوديين والعرب على حدا سواء . وفي تغريدته الجديدة التي رصدها موقع "صوت المغتربين" قال الشاب محمد ، الذي يعرف بإسم المطبع السعودي ، قال ان الفتاة التي ظهرت معه بالصورة تدعى سابير Sapir Miz Levi وتعمل بوزارة الخارجية الإسرائيلية، واضاف في تعليقه على الصورة «أتمنى ان تزورونا في المملكة العربية السعودية وأن يحل السلام بين البلدين» وتعرض المطبع السعودي لهجوم حاد من ناشطين سعوديين وعرب ، كشفو في تعليقهم على الصورة التي نشرها ، بأنه ذهب إلى اسرائيل من اجل الفتيات ولا يستبعد ان يظهر في قريبا في فلم إباحي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.