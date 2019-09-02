شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة تزيين ابراج الكويت يوم امس بالعلم اليمني ..شاهد صور تنفي كل ما تم تداولة وتوضح ماحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3354523 شاهد.. شاب يوثق تحرشه بفتاة منقبة في السعودية : لم أستطع مقاومة أنوثتها ..«فيديو» تداول ناشطون يمنيون ومواقع اعلام محلية خلال الساعات الماضية صورا قالو بأنها لابراج دولة الكويت وهي تتزين بالعلم اليمني .

بعد البحث والتأكد من الصور المنشورة فاتضح ان كل ما تم نشرة لا أساس له من الصحة وان العلم الذي تزينت به ابراج الكويت مساء يوم امس الاحد هو العلم المصري وليس العلم اليمني. ويأتي تزيين ابراج الكويت بالعلم المصري بمناسبة زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت . Advertisements 3354523

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