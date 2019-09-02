تداولت وسائل إعلام تابعة لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، أمس الأحد قوائم بأعداد وأسماء المختطفين لديها في سجونها بمحافظة ذمار وسط البلاد.



ونشرت الميلشيا قوائم بأسماء مختطفين كانوا في سجون لها بمبنى كلية المجتمع بذمار الذي قصفه التحالف.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت ساعات فجر الأحد، مخازن لطائرات مسيرة مفخخة لميلشيا الحوثي المتمردة.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الكشف عن 40 إسمًا من المختطفين لدى مليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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