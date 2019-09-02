القوات الجنوبية تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى عدن

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القوات الجنوبية تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمةإلى عدن

الإثنين 2 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تستمر عملية الدفع بالتعزيزات العسكرية من قوات ألوية العمالقة الجنوبية واللواء الثالث وألوية المشاة، من جبهة الساحل الغربي صوب عدن، وذلك لتعزيز جبهات التصدي لقوات الإصلاح.



وتأتي تلك التطورات في سياق الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية وقوات الحزام الأمني، لتعقب التنظيمات الإرهابية وإعادة الحياة الطبيعية إلى أنحاء محافظة عدن، وذلك بعد أن تمكنت تلك القوات من بسط سيطرتها على مديريات المحافظة.

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في المقابل يسود عدن هدوء عام، وسط انتشار أمني في عدد من طرقات المدينة، لتفتيش المركبات وتنظيم حركة المرور، وحفظ الأمن.

وأثنى سكان العاصمة اليمنية المؤقتة عدن على جهود قوات الحزام الأمني وقوات المقاومة في مكافحة الخلايا الإرهابية النائمة بالمدينة، محملين حزب الإصلاح المسؤولية عن القيام بحملات تحريض واسعة.