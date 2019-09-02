شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اندلاع اشتباكات عنيفة وسط العاصمة السعودية الرياض ...والقوات الخاصة تتدخل ووزارة الداخلية تصدر بيان هام "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2512889

فيديو صادم : شجار الذي أغضب أبناء المملكة بين فتاتين بملابس فاضحة مع شاب في قلب العاصمة (شاهد)

نجحت الأجهزة الأمنية شرق الرياض، اليوم السبت، في ضبط شابان؛ إثر إطلاقهم النار من سلاح رشاش في إحدى المناسبات.

وكانت انتشر فيديو يرصد لحظة إطلاق شابان للنار في مناسبة بشكل مروع وعشوائي كاد أن يُنهي حياة أحد الحضور.

شاهد.. شاب يوثق تحرشه بفتاة منقبة في السعودية : لم أستطع مقاومة أنوثتها ..«فيديو»

عاجل : اندلاع اشتباكات عنيفة وسط العاصمة السعودية الرياض ...والقوات الخاصة تتدخل ووزارة الداخلية تصدر بيان هام "فيديو"

رجم بالأحذية .. أول ظهور لـ‘‘محمد بن زايد’’ بعد أحداث عدن .. واليمنيون يستقبلونه بطريقة لا تخطر على بال.. شاهد

بعد الاعلان عن القبض عليه..وزير الداخلية الميسري يباغت الجميع ويظهر لأول مرة بعد قصف الجيش ويرعب الانتقالي بتصريحات تهز الجبال ( فيديو)

عاجل : عقد مؤتمر طارئ لقيادة التحالف العربي (تفاصيل)

السعودية تتخذ قرار عاجل ومفاجئ يشمل اليمنين في المملكة

بعد تحذير "محمد بن راشد" .. ضاحي خلفان: أعتذر للإخوان وفيصل القاسم وجمال ريان Advertisements

ورد الان : الميليشيات تصدر قرار مفاجئ و كارثي يهدد حياة كل المواطنين بمناطق سيطرتها

هام.. انتصار ساحق للجيش الوطني ومقتل أبرز قيادات الحزم الأمني في المواجهات ( تفاصيل)

شاهد ..( فيديو مؤثر) حفل زفاف بصنعاء لشاب من " تعز " تحول الى مفاجأة غير مسبوقة تحدث لأول مرة !

عاجـــل : تفاصيل واسباب المواجهات التي اندلعت قبل قليل وسط مدينة عدن

دولة خليجية تتحدى السعودية والامارات وتتخذ خطوة مفاجئة مع قطر وحالة ارباك غير مسبوق في الرياض وابو ظبي

مفاجأة صادمة : اختراق حوثي لغرفة عمليات التحالف وتنفيذ عملية نوعية.. ومسؤول بارز يكشف (تفاصيل) ما حدث

ورد الان : عدن على موعد مع الكارثة .. تحذير خطير مما سيحدث

عاجل : الكويت تفجر مفاجأة صادمة... وتكشف عن سر صمت السعودي حتى الآن عن قصف قوات الجيش اليمني في عدن

ورد الان : "الإمارات" ترعب" بن سلمان" وتخرج أوراقها السرية … وألوية تابعة للشرعية تعلن التحرك لمساندة الإنقلاب في عدن (تفاصيل)

شاهد... دولة خليجية تفتعل شيئ غير متوقع وتضيء أبراجها بالعلم اليمني

انهيار كبير وغير متوقع... اخر اسعار الصرف قبل ان تغلق محلات الصرافة ابوابها مساء اليوم

وتواصل الجهات المعنية جهودها للسيطرة على ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات المختلفة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

2512889