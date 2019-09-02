رجم بالأحذية .. أول ظهور لـ‘‘محمد بن زايد’’ بعد أحداث عدن .. واليمنيون يستقبلونه بطريقة لا تخطر على بال.. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - 4374020

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هاجم مغردون ونشطاء على موقع "تويتر"، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، واتهموه بـ"إشعال الحرب في اليمن والعبث في الساحة العربية" وبأنه "شيطان العرب".

وجاءت هذه التعليقات في سياق ردود على تغريدة نشرها ابن زايد على حسابه الرسمي بـ"تويتر" بمناسبة بدء العام الهجري الجديد قال فيها: "نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..

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ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع.. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش".

نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019 "> محمد بن زايد ✔@MohamedBinZayed نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. ١٤٫٨ ألف نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019



وقال أحد المغردين: "لن يكون لكم أي ذكر بالمستقبل.. صبر اليمنيون عليكم 4 سنوات.. غباؤك نعمة بالنسبه لك ونقمة لشعب الإمارات ومكافأة لسلطنة عمان لأنها سوف تستعيد الساحل المتمرد مستقبلا".



فيما قال آخر: "اللهم إن محمد بن زايد قد غره حلمك فتمادى في إجرامه، اللهم شتت شمله ومزق ملكه واجعله عبرة وخذه أخذ عزيز مقتدر".

وتوجه إلى ابن زايد اتهامات بالتمويل والمشاركة في الحروب والتوترات التي تشهدها المنطقة العربية؛ فمن الانقلاب في مصر، مرورا بدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا ضد الحكومة الشرعية، وليس انتهاء بحرب اليمن ودعم قوات انفصالية في الجنوب ضد الحكومة الشرعية، وقد دأب على إثارة الفوضى والقلاقل في المنطقة، مستغلا حجم الأموال الكبير الذي تجنيه أبوظبي من وراء تصدير النفط".

نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019 "> محمد بن زايد ✔@MohamedBinZayed · نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019 نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.

وبمناسبة هذا اليوم

نسأل الله أن يرينا فيكم عجائب قدرته

وأن يأخذك أخذ عزيز مقتدر



" ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا " — نضال العواضي (@nedhal_alawadii) August 30, 2019

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نضال العواضي@nedhal_alawadii

وبمناسبة هذا اليوم

نسأل الله أن يرينا فيكم عجائب قدرته

وأن يأخذك أخذ عزيز مقتدر

" ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا "

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وبمناسبة هذا اليوم

نسأل الله أن يرينا فيكم عجائب قدرته

وأن يأخذك أخذ عزيز مقتدر



" ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا " — نضال العواضي (@nedhal_alawadii) August 30, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

وبمناسبة هذا اليوم

نسأل الله أن يرينا فيكم عجائب قدرته

وأن يأخذك أخذ عزيز مقتدر



" ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا " — نضال العواضي (@nedhal_alawadii) August 30, 2019

نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019 "> محمد بن زايد ✔@MohamedBinZayed · نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019 نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.

اللهم اقصم ظهره وشل أركانه وزلزل عرشه وأزل ملكه واجعله عبرة وحكاية ولمن خلفه آية فإنه حارب دينك وطغى في البلاد فأكثر فيها الفساد اللهم فصب عليه سوط عذاب — خليل المقداد (@Kalmuqdad) August 31, 2019

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خليل المقداد

✔@Kalmuqdad

اللهم اقصم ظهره وشل أركانه وزلزل عرشه وأزل ملكه واجعله عبرة وحكاية ولمن خلفه آية فإنه حارب دينك وطغى في البلاد فأكثر فيها الفساد اللهم فصب عليه سوط عذاب

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اللهم اقصم ظهره وشل أركانه وزلزل عرشه وأزل ملكه واجعله عبرة وحكاية ولمن خلفه آية فإنه حارب دينك وطغى في البلاد فأكثر فيها الفساد اللهم فصب عليه سوط عذاب — خليل المقداد (@Kalmuqdad) August 31, 2019

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اللهم اقصم ظهره وشل أركانه وزلزل عرشه وأزل ملكه واجعله عبرة وحكاية ولمن خلفه آية فإنه حارب دينك وطغى في البلاد فأكثر فيها الفساد اللهم فصب عليه سوط عذاب — خليل المقداد (@Kalmuqdad) August 31, 2019

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نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019 "> محمد بن زايد ✔@MohamedBinZayed · نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019 نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.

اللهم انه طغى وتكبر وظلم واستحل دماء الابرياء من عبادك

اللهم ابتليه بالاوجاع والاسقام تقعده ويتمنى الموت ولا يجده يارب يا منتقم للابرياء يا ناصر المستضعفين يارب — تعزية ولي الفخر (@RosesTaiz) August 30, 2019

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تعزية ولي الفخر@RosesTaiz

اللهم انه طغى وتكبر وظلم واستحل دماء الابرياء من عبادك

اللهم ابتليه بالاوجاع والاسقام تقعده ويتمنى الموت ولا يجده يارب يا منتقم للابرياء يا ناصر المستضعفين يارب

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اللهم انه طغى وتكبر وظلم واستحل دماء الابرياء من عبادك

اللهم ابتليه بالاوجاع والاسقام تقعده ويتمنى الموت ولا يجده يارب يا منتقم للابرياء يا ناصر المستضعفين يارب — تعزية ولي الفخر (@RosesTaiz) August 30, 2019

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اللهم انه طغى وتكبر وظلم واستحل دماء الابرياء من عبادك

اللهم ابتليه بالاوجاع والاسقام تقعده ويتمنى الموت ولا يجده يارب يا منتقم للابرياء يا ناصر المستضعفين يارب — تعزية ولي الفخر (@RosesTaiz) August 30, 2019

#طرد_الامارات_مطلب_كل_يمني

نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019 "> محمد بن زايد ✔@MohamedBinZayed · نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019 نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.

ان شاء سيكون عام لنهايتك

انت شخص موبوء بكافة الأمراض والعقد النفسية تمتلك ملامح مجرم وعقلية قاتل.

وأفضل مهنة لك هي تنظيف حمامات عاهرات في ملهى.

لعنة الدم اليمني وعدالة السماء ستكتب نهايتك #طرد_الامارات_مطلب_كل_يمني — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) August 30, 2019

">

الصحفي / أنيس منصور@ANES_m1

ان شاء سيكون عام لنهايتك

انت شخص موبوء بكافة الأمراض والعقد النفسية تمتلك ملامح مجرم وعقلية قاتل.

وأفضل مهنة لك هي تنظيف حمامات عاهرات في ملهى.

لعنة الدم اليمني وعدالة السماء ستكتب نهايتك #طرد_الامارات_مطلب_كل_يمني

٢٬٣٠٦

ان شاء سيكون عام لنهايتك

انت شخص موبوء بكافة الأمراض والعقد النفسية تمتلك ملامح مجرم وعقلية قاتل.

وأفضل مهنة لك هي تنظيف حمامات عاهرات في ملهى.

لعنة الدم اليمني وعدالة السماء ستكتب نهايتك #طرد_الامارات_مطلب_كل_يمني — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) August 30, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

ان شاء سيكون عام لنهايتك

انت شخص موبوء بكافة الأمراض والعقد النفسية تمتلك ملامح مجرم وعقلية قاتل.

وأفضل مهنة لك هي تنظيف حمامات عاهرات في ملهى.

لعنة الدم اليمني وعدالة السماء ستكتب نهايتك #طرد_الامارات_مطلب_كل_يمني — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) August 30, 2019

pic.twitter.com/q2RGthbR1r

نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019 "> محمد بن زايد ✔@MohamedBinZayed · نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019 نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.

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(( أبو محمد ))@3LSduYhgpFHhL11

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نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019 "> محمد بن زايد ✔@MohamedBinZayed · نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019 نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.

اسال الله ونحن في الثلث الاخير من الليل ان يجعل هذا العام الهجري الجديد هو عام هلاكك وموتك وان يرينا ربنا فيك عجائب قدرته. — فريد العولقي 🇾🇪 (@fared_alawlaqe) August 30, 2019

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فريد العولقي Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجم بالأحذية .. أول ظهور لـ‘‘محمد بن زايد’’ بعد أحداث عدن .. واليمنيون يستقبلونه بطريقة لا تخطر على بال.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.