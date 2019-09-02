وقفة احتجاجية في تركيا ضد التدخل الإماراتي في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – إسطنبول

احتشد العشرات من قيادات وقواعد حزب الاصلاح في تركيا، الأحد، في وقفة احتجاجية، بمنطقة الفاتح بمدينة إسطنبول للتنديد بما وصفوه بالغطرسة الإماراتية بحق هادي وجكومته جنوب اليمن.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات مناوئة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إذ اتهمه المتظاهرون بدعم الإرهاب والاستهتار بأموال الشعب الإماراتي.

ووجه الاصلاح في مظاهرتهم رسائل إلى مجلس الأمن الدولي طالبوه فيها بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما وصفته بـ “الجرائم التي اقترفتها دولة الإمارات في حق الشعب اليمني، وآخرها قصفها لمليشيات السعودية بالطائرات، والتي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 300 من الضباط والجنود.

كما طالب المحتجون مجلس الأمن في رسالتهم بتعليق عضوية دولة الإمارات، ومنعها من رئاسة المجلس للفترة القادمة، واتخاذ قرار يمنع أبو ظبي من التدخل في الشأن اليمني، وإنهاء وجودها العسكري على الأراضي اليمنية.