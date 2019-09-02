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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد ..اغتيال شيخ قبلي بارز وموالي للحوثيين اثناء تناولة الغداء بمطعم بشمال صنعاء ( صورة )

اغتال مسلحون مجهولون ظهر امس الأحد في صنعاء شيخاً قبلياً موالياً للحوثيين وينتمي الى محافظة عمران.

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وأكدت مصادر محلية في صنعاء أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية أقدموا على اغتيال / الشيخ احمد الشعملي / أحد مشائخ سفيان أثناء تناوله طعام الغداء في مطعم المطوع أمام ملعب الثورة بحي التلفزيون.

وقالت المصادر إن الشعملي يعتبر من القيادات القبلية الحوثية في مديرية حرف سفيان، لا يقل تأثيرا عن الشيخ الشتوي الذي قتل في مدينة ريدة على يد مجاهد قشيرة.

ورجحت المصادر المقربة من الشعملي أن عملية الاغتيال مخطط لها ضمن مسلسل تصفية الشخصيات القبلية، وصراع النفوذ داخل أجنحة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقد حمل أبناء القبلية مليشيا الحوثي كافة المسؤولية في القبض على الجناة وكشف ملابسات الجريمة.

وتصاعدت مؤخراً موجة الصراع بين أجنحة مليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من المحافظات أبرزها صنعاء وعمران.