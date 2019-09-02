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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اخيرا التحالف العربي يظهر ويعقد مؤتمر صحفي بشأن تطورات الاوضاع في الجنوب وقصف الجيش الوطني في عدن

قال اعلاميون سعوديون ان قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ستعقد، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً للوقوف على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة اليمنية.

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ومن المتوقع أن تتطرق قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لأهم الأحداث التي شهدتها اليمن خلال الأيام القليلة الماضية وأبرزها استهداف الطيران الحربي الاماراتي لقوات الجيش الوطني في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين، جنوبي البلاد، تحت مبررات حماية قوات التحالف العربي من التنظيمات الارهابية وأنه نفذ العملية كدولة وجزء من التحالف العربي.

كما من المرجح أن يفند المؤتمر الصحفي الأنباء التي تتحدث عن استهداف طيران التحالف العربي لمقر احتجاز المختطفين لدى ميليشيات الحوثي بمحافظة ذمار، شمالي البلاد، والذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن 100 مختطف.