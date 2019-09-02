اغتيال شيخ قبلي بارز من أبناء "عمران" وسط العاصمة صنعاء

اغتال مسلحون مجهولون، شيخاً قبلياً موالياً لميلشات الحوثي من أبناء محافظة عمران، أمس الأحد، في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، في صنعاء، إن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية أقدموا على اغتيال الشيخ احمد الشعملي، أحد مشائخ سفيان أثناء تناوله طعام الغداء في مطعم المطوع أمام ملعب الثورة بحي التلفزيون.

ووفق المصادر، فأن الشعملي يعتبر من القيادات القبلية الموالية للحوثيين، في مديرية حرف سفيان، التابعة اداريا لمحافظة عمران.

يأتي هذا بعد نحو شهر على قتل الحوثيين للشيخ مجاهد قشيرة والتمثيل بجثته، على خلفية قيامه بقتل عدد من القيادات في منزله، بينهم الشيخ الشتوي.

وخلال الأسابيع الماضية، أقدم الحوثيون على تصفية 3 من مشايخ القبائل كانوا من أبرز الشخصيات المتعاونة معها، فضلاً عن تدبير اغتيالات غامضة ضد من كانوا يعرفون بـ"الحلفاء المخلصين".



