شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاعلان عن القبض عليه..وزير الداخلية الميسري يباغت الجميع ويظهر لأول مرة بعد قصف الجيش ويرعب الانتقالي بتصريحات تهز الجبال ( فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8272181في أول ظهور له بعد مذبحة قصف الجيش اليمني على مدخل عدن، ظهر وزير الداخلية المهندس احمد الميسري وسط الجالية اليمنية في الرياض، وهو يتوعد بدحر مليشيات الإمارات الارهابية من عدن والمحافظات الجنوبية بالكامل. وفي فيديو رصده محرر "بويمن" وتناقله ناشطون يمنيون، طمأن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري الجالية اليمنية بالرياض بكلمات تهز الجبال متوعدا بالنصر على مليشيات الارهاب التابعة للإمارات. Advertisements وأكد الميسري أن الجيش في كامل قواه وأن المعنويات عالية جدا أقوى مما يتصوره الجميع. نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري يلتف حوله الجالية اليمنية بالرياض فيطمئنهم بكلمات تهز الجبال وتكتب نهاية الميراث والورثة اسمعوه #شيطان_العرب_يدمر_ميراث_زايد #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات pic.twitter.com/iaE40szh79 — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) September 1, 2019 "> "> الصحفي / أنيس منصور@ANES_m1 نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري يلتف حوله الجالية اليمنية بالرياض فيطمئنهم بكلمات تهز الجبال وتكتب نهاية الميراث والورثة اسمعوه #شيطان_العرب_يدمر_ميراث_زايد #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري يلتف حوله الجالية اليمنية بالرياض فيطمئنهم بكلمات تهز الجبال وتكتب نهاية الميراث والورثة اسمعوه #شيطان_العرب_يدمر_ميراث_زايد #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات pic.twitter.com/iaE40szh79 — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) September 1, 2019 2,590 نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري يلتف حوله الجالية اليمنية بالرياض فيطمئنهم بكلمات تهز الجبال وتكتب نهاية الميراث والورثة اسمعوه #شيطان_العرب_يدمر_ميراث_زايد #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات pic.twitter.com/iaE40szh79 — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) September 1, 2019 Twitter Ads info and privacy نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري يلتف حوله الجالية اليمنية بالرياض فيطمئنهم بكلمات تهز الجبال وتكتب نهاية الميراث والورثة اسمعوه #شيطان_العرب_يدمر_ميراث_زايد #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات pic.twitter.com/iaE40szh79 — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) September 1, 2019 8272181 8272181

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