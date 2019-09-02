شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عقد مؤتمر طارئ لقيادة التحالف العربي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5746309قال اعلاميون سعوديون ان قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ستعقد، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً للوقوف على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة اليمنية.

ومن المتوقع أن تتطرق قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لأهم الأحداث التي شهدتها اليمن خلال الأيام القليلة الماضية وأبرزها استهداف الطيران الحربي الاماراتي لقوات الجيش الوطني في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين، جنوبي البلاد، تحت مبررات حماية قوات التحالف العربي من التنظيمات الارهابية وأنه نفذ العملية كدولة وجزء من التحالف العربي.

كما من المرجح أن يفند المؤتمر الصحفي الأنباء التي تتحدث عن استهداف طيران التحالف العربي لمقر احتجاز المختطفين لدى ميليشيات الحوثي بمحافظة ذمار، شمالي البلاد، والذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن 100 مختطف.

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