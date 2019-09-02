شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الميليشيات تصدر قرار مفاجئ و كارثي يهدد حياة كل المواطنين بمناطق سيطرتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5386666أصدرت مليشيا الحوثي الانقلابية، قرار رسميا يقضي برفع الرسوم بنسبة 100 بالمائة، الأمر الذي سيشكل كارثة اقتصادية ومعيشية على المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة.

وقالت مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء، إن الأسعار ستتضاعف بعد هذا الإجراء، مشيرا إلى أن استمرار المليشيات في الحكم هو ما دفع الجماعة لمضاعفة ضغوطاتها على الناس، من خلال تقييم معيشتهم.

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واستحدثت مليشيا الحوثي الانقلابية، عددا من المنافذ الجمركية على مداخل العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات والمدن في مناطق سيطرتها.

وفرضت مليشيا الانقلاب على التجار دفع رسوم إضافية غير قانونية على بضائع تم دفع رسومها في المنافذ والموانئ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، اضافة الى انتشار عشرات النقاط الحوثية، التي تقوم بابتزاز شاحنات التجار، وتفرض رسوماً غير قانونية لأفراد كل نقطة.5386666