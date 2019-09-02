الكمائن تحصد أرواح المرتزقة بعدد من الجبهات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات قتل وجرح اعداد من المرتزقة بكمائن محكمة لوحدة الهندسة في جبهات الدود وجبل النار وبير باشا. وقال مصدر عسكري ان وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من تنفيذ كمين محكم بعبوات ناسفة شرق الدود بجيزان واستهدفت مجموعة من المرتزقة ما ادى لسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. واكد المصدر مصرع وإصابة مجموعة اخرى من مرتزقة الجيش السعودي بكمين لوحدة الهندسة شمال جبل النار قبالة جيزان. Advertisements واضاف : ان وحدة الهندسة نفذت كمينا محكما ادى لمصرع وإصابة مجموعة من المرتزقة في جبهة بير باشا بمحافظة تعز. واشار الى تدمير آلية عسكرية للمرتزقة بعبوة ناسفة في صحراء ميدي ومصرع واصابة من عليها. وقصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء ميدي وغرب حيران وسقط خلال القصغ قتلى وجرحى في صفوفهم

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