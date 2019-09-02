شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بعد استشهاد أحد أقاربه .. محمد الربع يفجر فضيحة مدوية بشأن جريمة قصف المختطفين في سجون الحوثي شاهد(صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علق الإعلامي اليمني محمد الربع على جريمة قصف المختطفين في سجون الحوثيين بكلية المجتمع بمحافظة ذمار فجر اليوم.

وكان الحوثيون أعلنوا أن طيران التحالف نفذ غارات على الكلية ما أدى لمقتل أكثر من مائة مختطف فجر اليوم.

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ونشر الحوثيون قائمة بأسماء الضحايا، كان من بينهم، أحد أبناء منطقة الإعلامي محمد الربع، اسمه انور عبدالله عبده جسار الربع.

وحول الجريمة، علق الربع في تغريدة رصدها محرر "بويمن" لمح الربع إلى اشتراك الحوثيين بالجريمة بكشفه أن الحوثيين غادروا مكان القصف قبل حدوثه وتركوا المختطفين يلاقون الموت.

وقال الربع: "‏في أسبوع واحد، طيران التحالف يقتل 300 جندي .ويقصف سجن معتقلين لدى الحوثي ويقتل 120معتقل بعد مغادرة الحوثيين المكان قبل قصفه. يزج بلواء كامل في صعدة إلى بين أيادي الحوثيين ليتعرض لمذبحة راح ضحيتها أكثر 1500 جندي. اللهم أرينا حكمك فيمن إسترخصوا دمائنا.