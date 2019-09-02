شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن لماذا صمتت السعودية حتى اليوم ولم تعلق على قصف الطيران الاماراتي لقوات الجيش الوطني .. خبير سياسي كويتي يكشف ما يدور وراء الكواليس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال الباحث السياسي الكويتي الدكتور فايز النشوان ان صمت السعودية حتى الان دون اي تعليق على القصف الاماراتي على قوات الجيش الوطني يعطي دلالة واضحة على وجود خلاف بين الدولتين حول ذلك القصف

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واضاف النشوان وهو رئيس مركز الرؤيـة للإستشارات السياسية والإستراتيجية في الكويت ، انه بعد مرور أيام على قصف طائرات اماراتية للجيش الوطني اليمني لم يصدر التحالف ولا السعودية بياناً في هذا الشأن وهو ما يعطي دلالة على وجود خلاف عن ذلك الفعل

واوضح النشوان في تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" ان التبرير الاماراتي ايضا وزعمها انها قصفت عناصر ارهابية في تلك العملية لم يحصل على أي تأييد دولي .

«صوت المغتربين» يعيد نشر التغريدة كما وردت على حساب الدكتور فايز النشوان :

( بعد مرور أيام على قصف طائرات اماراتية للجيش الوطني اليمني لم يصدر التحالف ولا السعودية بياناً في هذا الشأن وهو ما يعطي دلالة على وجود خلاف عن ذلك الفعل كما لم يحصل التبرير الإماراتي أي تأييد دولي عن استهدافها لتنظيم ارهابي في تلك العملية فحتى الولايات المتحدة رفضت التعليق على

ذلك)