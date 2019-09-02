عــــاجل : اللواء "ثابت جواس" يعود الى اليمن وهذا هو العمل المكلف به .. تفاصيل

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عاد إلى أرض الوطن قائد محور العند اللواء ثابت مثنى جواس قادما من المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر مقرب من جواس لـ"عدن الغد" أن عاد إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية. قد يعجبك أيضًا: Advertisements وأضاف المصدر ان اللواء جواس سيباشر مهامه في قيادة محور العند قريبا. وكان جواس أعلن في وقت سابق بعد انقلاب عدن، تأييده لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً

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