معين عبد الملك: يؤكد التزام الحكومة بمسار السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم

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معين عبد الملك: يؤكد التزام الحكومةبمسار السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم

الإثنين 2 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، التزام الحكومة بمسار السلام والعمل مع المبعوث الدولي لتحقيق تقدم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، متهمًا ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالاستمرار في عرقلة تنفيذه.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، الأحد، أن عبد الملك طالب - خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض وزيرة خارجية السويد مارجريت وولستروم - المجتمع الدولي بأن يدرك أن الغاية من اتفاق ستوكهولم كان بناء الثقة وإنجاز نموذج لتنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الانقلاب، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار كان مجرد تمهيد لهذا الأمر.

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وأضاف عبد الملك، أن الانتهاكات وزراعة الألغام والاعتداء على المدنيين التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية تضاعفت منذ توقيع الاتفاق.

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية السويدية أن المجتمع الدولي يراقب تطورات الأوضاع في اليمن عن قرب ومعني بتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الأزمة الإنسانية، معربة عن دعم بلادها لدعوة المملكة العربية السعودية للحوار لاحتواء الأزمة في عدن، ومؤكدة أن بلادها؛ انطلاقًا من رعايتها لاتفاق ستوكهولم حريصةٌ على نجاح الاتفاق والتمهيد لاتفاق سياسي شامل.