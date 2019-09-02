شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..( فيديو مؤثر) حفل زفاف بصنعاء لشاب من " تعز " تحول الى مفاجأة غير مسبوقة تحدث لأول مرة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6722108 نشر شاب من أبناء محافظة تعز منشورا في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي " فيس بوك " اعلن فيه ان حفل زفافة سيقام م 31-8-2019م وانه لايعرف احد بصنعاء وليس لديه اقارب بالعاصمة داعيا كل من يستطيع الحضور للمشاركة بسيارته في زفافة بمساعدته . Advertisements المفاجأة المؤثرة التي لم يتوقعها الشاب التعزي ان العشرات من اهالي صنعاء وبخاصة شبابها توجهوا الى قاعة العرس التي حددها وانتظروا خارج القاعه قبيل ان يشاركوا بسياراتهم في زفافه وعروسة وهو ما يؤكد السمة التي طالما ارتبطت بصنعاء وسكانها بأنها مدينة من لا مدينة له .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ..( فيديو مؤثر) حفل زفاف بصنعاء لشاب من " تعز " تحول الى مفاجأة غير مسبوقة تحدث لأول مرة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.