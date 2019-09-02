شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : تفاصيل واسباب المواجهات التي اندلعت قبل قليل وسط مدينة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1065263اندلعت فجر يوم الاثنين اشتباكات عنيفة بمديرية البريقة بعدن عقب مداهمة قوة امنية حيا سكنيا لاعتقال مدون على الفيس بوك يناوئ المجلس الانتقالي. وداهمت قوة امنية حيا سكنيا يقطن فيه الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ابو سعد الميسري. Advertisements واندلعت بين شباب الحي والقوة الامنية اشتباكات مسلحة. ولم تتوفر معلومات وافية عن اعتقاله لكن شاهد عيان قال ان احد افراد اسرته اصيب في الاشتباكات.1065263

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