شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تتحدى السعودية والامارات وتتخذ خطوة مفاجئة مع قطر وحالة ارباك غير مسبوق في الرياض وابو ظبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6956023خطوة جديدة ستقوم بها سلطنة عمان يوم الثلاثاء أصابت تخص دولة قطر، أصابت دول الحصار حلف الشر بالجنون زيادة على السلطنة.

حيث تطلق اللجنة العليا للمشاريع والإرث يوم الثلاثاء المقبل، شعار “مونديال قطر 2022” وذلك من خلال حملة رقمية يصحبها عرض الشعار على واجهات معالم بارزة في العديد من عواصم ومدن العالم، وستشهد السلطنة إطلاق شعار المونديال من خلال دار الأوبرا السلطانية، وذلك عند الساعة 20:22 بتوقيت الدوحة الساعة 9:22 مساءً بتوقيت مسقط.

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وستكون العاصمة مسقط شاهدة على أبرز حدث كروي في المنطقة برفقة العديد من العواصم التي سيطلق فيها الشعار وهي الدوحة والكويت وبيروت وعمّان والجزائر وتونس والرباط وبغداد، كما سيعرض الشعار في الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وجنوب أفريقيا.

وذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان لها بأن شعار مونديال قطر 2022 سيعرض على واجھات أبنية ومعالم رئیسیة في كل من العاصمة القطرية الدوحة (المسرح الروماني بكتارا، ومبنى الأرشيف الوطني بمشيرب، وبرج الدوحة بالخليج الغربي، وبرج الشعلة بأسباير، ومبنى وزارة الداخلية، وفندق الشيراتون، وقلعة الزبارة)، وفي الكویت (أبراج الكویت)، ومسقط (دار الأوبرا السلطانية)، وبیروت (صخرة الروشة)، وعمّان (فندق الرویال)، والجزائر (دار الأوبرا)، وتونس (مدینة الحمامات)، والرباط (كورنیش الرباط)، والعراق (برج بغداد، ساحة التحریر).

كما أعلنت اللجنة أن شعار كأس العالم 2022 سيعرض أيضا على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم، حيث اختير من الولایات المتحدة الأميركیة (تایمز سكویر، وبرودواي، وبین شارعي 44 و45، ونیویورك)، والأرجنتین (جنرال باز واي 15 دي أغوستو، وبوینس أیرس)، والبرازیل (میترو دومیناشن سي ستایشن، وساو باولو)، وتشیلي (إیه في كینیدي، وبادریه ھورتادو، وسانتییغو)، والمكسیك (شارع برینسیبال، ومكسیكو سیتي).

وسيعرض في أوروبا بإنجلترا (لندن، ویستفیلد ستراتفورد سیتي، وفور دیالز، ویستفیلد سكویر، ویستفیلد)، وفرنسا (جریه دو نورد، وباریس)، وألمانیا (محطة برلین للقطارات)، وإیطالیا (سیمبیون، وأكرو دیه لا باس، ومیلانو)، وإسبانیا (مدريد، وكایاو)، وروسیا (نوفیه أربات 2، وموسكو)، كما سيعرض شعار المونديال في تركیا عبر الشاشات العملاقة في كل من یلدز، وزوھاراتبابا، وباتشیسیر كیسم، وتاسدیلین، ومعمار سنان، وكافیرجا، وھارباي، ومركز، وبرباروس، ولیفازیم، والھند (تقاطع أبولناث، ومومباي)، وكوریا الجنوبیة (كویكس كراون، وسول)، وجنوب أفریقیا (شارع ألیس، وساندتون، وجوھانسبرج).6956023