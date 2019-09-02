الكشف عن هوية سائق الشاحنة وشقيقة اللذان اعدما في لحج

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لحج

اقدمت مليشيات الامارات المنضوية تحت مسمى ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، بمحافظة لحج (جنوب اليمن)، السبت على اعدام سائق شاحنة وشقيقة من محافظة صنعاء، ونهبت سيارتهم من نوع ”دينة“ كانت محملة بالبضائع.

وجرى العثور على جثتين لشخصين، ينتمون لمديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء، خلف محطة السعيدي القريبة من مقر قوات الحزام الأمني بلحج، واللواء الخامس“.

وكانت مليشيات الامارات أعدمتهم بالرصاص، وقامت بمصادرة سيارتهم من نوع ”دينة“ والبضائع التي كانت عليها.

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وبحسب تقارير حقوقية، فإن مليشيا المجلس الانتقالي قامت خلال اسبوعين فقط بقتل وجرح أكثر من 300 مدني بينهم نساء وأطفال بمحافظتي عدن وأبين خلال عمليات الملاحقة واقتحام المنازل منها على سبيل المثال اقتحام سكن طلابي يقيم فيه طلاب من أبناء محافظة شبوة في عدن.

وتداول نشطاء حقوقيون صور وفيديوهات واضحة تكشف عن أعمال اقتحام واختطاف وتنكيل ارتكبها مسلحو المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في محافظتي عدن وأبين خلال الايام الماضية.