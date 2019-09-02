محمد عبدالسلام يعلق على عملية المقاومة اللبنانية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مسقط أكد الناطق الرسمي لحركة أنصار الله ورئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام أن “رد حزب الله على كيان العدو الصهيوني هو عمل بطولي”. وقال محمد عبدالسلام إن “رد حزب الله عملٌ بطولي يكرس بقوة النار حق لبنان شعبا وجيشا ومقاومة في مواجهة العربدة الإسرائيلية”، مضيفا أن “الرد يعزز من مصداقية راكمتها المقاومة الإسلامية على مدى تأريخها المشرف”. واعتبر محمد عبدالسلام رد حزب الله على الكيان الاسرائيلي يمثل “صفعةً لأنظمة خانت الأمة وصارت متصهينة أكثر من الصهيونية”.

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