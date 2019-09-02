الاكثر مشاهدة - مفاجأة صادمة من الكويت: هذا هو سر الصمت السعودي حتى الآن عن قصف قوات الجيش اليمني في عدن

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة من الكويت: هذا هو سر الصمت السعودي حتى الآن عن قصف قوات الجيش اليمني في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الباحث السياسي الكويتي الدكتور فايز النشوان ان صمت السعودية حتى الان دون اي تعليق على القصف الاماراتي على قوات الجيش الوطني يعطي دلالة واضحة على وجود خلاف بين الدولتين حول القصف. واضاف النشوان وهو رئيس مركز الرؤيـة للإستشارات السياسية والإستراتيجية في الكويت ، انه بعد مرور أيام على قصف طائرات اماراتية للجيش الوطني اليمني لم يصدر التحالف ولا السعودية بياناً في هذا الشأن وهو ما يعطي دلالة على وجود خلاف عن ذلك الفعل. Advertisements ​ ​​​​ ​​​​ ​​​​​​ ​ واوضح النشوان في تغريدة على حسابه في تويتر، أن التبرير الاماراتي ايضا وزعمها انها قصفت عناصر ارهابية في تلك العملية لم يحصل على أي تأييد دولي .

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