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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد.. شاب يوثق تحرشه بفتاة منقبة في السعودية : لم أستطع مقاومة أنوثتها ..«فيديو»

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب سعودي يتحرش بفتاة منقبة ،بالفاظ خادشة للحياء وهو ما اثار حفيظة المجتمع السعودي والعربي على حدا سوا .

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​​​وأظهر المقطع المتداول والذي وثقه الشخص من مقابلة تلفزيونية للفتاة خلال تحدثها عن فعاليات موسم الطائف الترفيهي والثقافي المقام حاليًّا ، وهو يصفها بألفاظ خادشة ويتحرش بها لفظياً .

وتصدر الوسم ” #متحرش_بمنقبة “ قائمة أكثر المواضيع تداولًا في المملكة، حيث طالب المغردين بمحاسبة المتحرش.

الجدير بالذكر أن عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعلقت مغردة على الفيديو قائلة : ” فكوا البنات تحرشوا بهم تغطوا البنات تحرشوا بهم ناموا البنات تحرشوا بهم اشتغلوا تحرشوا بهم و ذلك يدل على أن المشكلة مو في البنات و لا باللبس المشكلة بعقولهم و فكرهم الغريب المقزز “.

وأضاف أخر : “اللي ما يربيه الدين والمجتمع تربيه الحكومة” .

وتابعت أخرى: ” بعدين يجيك المتحرش داعم أمثاله يقول لو أنها محتشمه ما كان أحد تعرض لها ! هذا إيش يامسعورين” .