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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الفنانة «يسرا» تصدم جمهورها بآخر ظهور لها .. لن تصدق كيف اصبح شكلها .. وكيف تحولت من سن اليأس إلى سن الشباب ..«شاهد الصور»

نشرت الفنانة القديرة يسرا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة الفنانة الشابة صبا مبارك لصالح إحدى المجلات، وظهرتا على غلاف المجلة. وجاءت إطلالة الفنانتين يسرا وصبا مبارك، لا تكشف عن ارتدائهما شيئا من الملابس، واكتفت بإبراز وجههما، وتميزتا فيه بوضع المكياج الفرعونى، وارتداء الإكسسورات والأعقاد الفرعونية المصرية وهو ما نال إعجاب متابعيهما والجمهور، معلقين أحلى: "احلي عيون". وعلقت الفنانة يسرا على الصورة قائلة: "الرموز الوطنية" على غلاف ستمبر مع صبا مبارك. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عـــــاجـــــل : انقلاب مفاجئ في الامارات ،،، ومحمد بن راشد يصدر البيان رقم «1» Advertisements • شاهد.. شاب يوثق تحرشه بفتاة منقبة في السعودية : لم أستطع مقاومة أنوثتها ..«فيديو» • عـــــاجـــــل : الميسري يفاجئ الانتقالي ويظهر من وسط مدينة عدن ويفجر الوضع العسكري الان .. واشتباكات وانفجارات عنيفه تهز الأحياء السكنية ..(شاهد تفاصيل اخر التطورات الطارئة) • الفنانة «يسرا» تصدم جمهورها بآخر ظهور لها .. لن تصدق كيف اصبح شكلها .. وكيف تحولت من سن اليأس إلى سن الشباب ..«شاهد الصور» • عاجل : عدن على موعد مع الكارثة .. تحذير خطير مما سيحدث بعد شهرين -----------------------------------------

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