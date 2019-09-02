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إعلامية سعودية شهيرة تطالب بتخصيص شاطئ للنساء بالمملكة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - طالبت الإعلامية لجين عمران بشاطئ خاص بالنساء في المملكة العربية السعودية.

وكتبت "لجين" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلة: "أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل، فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي، جربت أزورهم بنفسي كثير إستمتعت وفيهم خصوصية عاليه و خدمات ممتازة وإن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة".

 

 

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وختمت لجين عمران التغريدة بوسم (هاشتاج) #نريد_شاطئ_نسائي_في_مناطق_السعودية

وفي يونيو من العام الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يسمح للمرأة بقيادة السيارة، "وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية "الدولة الوحيدة في العالم" التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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