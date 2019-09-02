شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إعلامية سعودية شهيرة تطالب بتخصيص شاطئ للنساء بالمملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - طالبت الإعلامية السعودية لجين عمران بشاطئ خاص بالنساء في المملكة العربية السعودية.

وكتبت "لجين" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلة: "أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل، فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي، جربت أزورهم بنفسي كثير إستمتعت وفيهم خصوصية عاليه و خدمات ممتازة وإن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة".

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وختمت لجين عمران التغريدة بوسم (هاشتاج) #نريد_شاطئ_نسائي_في_مناطق_السعودية

وفي يونيو من العام الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يسمح للمرأة بقيادة السيارة، "وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية "الدولة الوحيدة في العالم" التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.